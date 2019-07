Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Mann überfällt Kiosk - Folgemeldung - Täter stellt sich der Polizei

Essen (ots)

45472 Mh.-Altstadt: Am Dienstag, 16. Juli, hat ein Mann einen Kiosk an der Hingbergstraße überfallen und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Wir berichteten am 17. Juli. Am Donnerstag, 18. Juli, hat sich der 21-jährige mutmaßliche Täter selbst bei der Polizei gestellt. /bw

