Polizei Essen

POL-E: Essen: Manipulation an Geldautomaten

Essen (ots)

45117 E.- Altenessen und Borbeck: Am vergangenen Freitag (19. Juli 2019) kam es bei zwei Geldautomaten einer Bank zu Manipulationen. Bei einem auf der Altenessener Straße befindlichen Automaten wurden in den Geldausgabefächern Plastikschieber entdeckt, welche wohl dazu dienten, die Ausgabe und das automatische Zurückziehen des Geldes zu verhindern. Bei einem Automaten in Borbeck auf der Marktstraße soll mittels einer "Schlinge" der Geldautomat so manipuliert worden sein, dass das abgehobene Geld im Automaten hängenblieb. Geschädigte Personen sind bislang nicht bekannt. Wir bitten die Bevölkerung, auf derartige Manipulationen zu achten und Beobachtungen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 der Polizei Essen zu melden. /CF

