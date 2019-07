Polizei Essen

POL-E: Essen: 36-Jährigen nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Die Polizei hat am Sonntag, 21. Juli, einen 36-jährigen BMW-Fahrer vorläufig festgenommen, der versucht hatte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 6.25 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung den BMW auf der Hans-Böckler-Straße anhalten, als dieser beschleunigte und über eine rote Ampel fuhr. Der BMW bog nach rechts in die Schederhofstraße und dann in einen Hof ab. Hier stieg der Fahrer aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach kurzer Zeit holte ein Polizist den Mann ein und nahm den Flüchtigen vorläufig fest. In dem BMW, in dem noch die 22-jährige Beifahrerin saß, fanden die Beamten Betäubungsmittel. Außerdem hatte der Fahrer keinen gültigen Führerschein dabei. Der 36-Jährige musste in der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurden der Autoschlüssel und die Betäubungsmittel sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz./bw

