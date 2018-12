POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.12.2018

Wittlich (ots) -

Ereignis: Radfahrerin schwer verletzt

Ort: Daun, Trierer Straße

Zeit: 04.12.2018, 07.25 Uhr

Ein 62 Jahre alter Autofahrer aus der VG Daun befuhr die Trierer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend. In Höhe des neuen Omnibusparkplatzes wollte er mit seinem PKW nach links abbiegen und übersah vermutlich die entgegenkommende Radfahrerin. Die 30 Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zunächst auf die Motorhaube geschleudert. Von dieser fiel sie im Anschluss herab auf die Straße. Eingesetzte Rettungskräfte verbrachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An PKW und Fahrrad entstand Sachschaden.

Ereignis: Pkw erfasst freilaufenden Hund

Ort: Desserath, K 16

Zeit: 04.12.2018, 07.30 Uhr

Eine Autofahrerin aus der VG Daun befuhr mit ihrem Opel die K 16 von Deudesfeld nach Meisburg. Kurz nach der Ortslage Desserath querte plötzlich ein mittelgroßer schwarzer Hund die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Auto erfasst, lief jedoch davon. Am PKW entstand Sachschaden. Der Halter des Hundes wird gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Auto überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Ort: Hillesheim, L 10

Zeit: 04.12.2018, 15.55 Uhr

Ein 26 Jähriger aus dem Kreis Daun befuhr mit seinem PKW die L 10 von Oberbettingen nach Hillesheim. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr der Mann zunächst den Straßengraben und geriet in ein steiles Böschungsstück. Der Wagen wurde dadurch ausgehebelt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

