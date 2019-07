Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Portmonee - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Einem 27-Jährigen wurde am Montag, 22. Juli, auf dem Heinrich-Sense-Weg das Portmonee geraubt. Gegen 15.30 Uhr wollte der 27-Jährige am Krayer Markt in den Bus einsteigen, als ein Unbekannter ihn anrempelte. Dem Essener fiel daraufhin das Portmonee aus der Hand und der unbekannte Räuber ergriff die Geldbörse und rannte in Richtung A40 davon. Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und ein "südländisches Erscheinungsbild". Er trug ein schwarzes Oberteil, eine blaue, eng sitzende Jeans und weiße Schuhe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

