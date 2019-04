Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - LKW auf Parkplatz beschädigt

Rödinghausen (ots)

(sls) Der Geschädigte stellte seinen schwarzen VW Amarok am Freitag (12.4.) gegen 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bruchstraße in Bruchmühlen ab. Als er gegen 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine erhebliche Beschädigung an der linken hinteren Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine erforderlichen Personalien für eine Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford unter der Tel. 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

