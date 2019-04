Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Tatort Tiefgarage

Enger (ots)

(um) Gestern (11.04) parkte der Besitzer eines Golfes, gegen 09:30 Uhr, in der Tiefgarage am Barmeierplatz. Nachdem er zwei Stunden später, gegen 11:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am Fahrzeug. Der Verursacher des etwa 2.000.- Euro hohen Schadens hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die aufnehmenden Polizeibeamten vor Ort sicherten roten Fremdlack, der den Ermittlern des Verkehrskommissariats weiterhelfen wird. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

