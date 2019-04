Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (10.4.), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:20 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Unfall auf dem Rathausparkplatz. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die 47-jährige Besitzerin parkte ihren grauen Citroёn am Rathaus. Als sie zwei Stunden später zu ihrem PKW zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

