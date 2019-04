Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerfirma - Diebstahl von hochwertigen Computerteilen

Löhne (ots)

(sls) Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Zeißstraße in Löhne ein. Den Tätern gelang es über das Dach in das alarmgesicherte Gebäude einzusteigen. Die Einbrecher stahlen aus dem Elektronikteile Lager verschiedene Processor-Platten (CPU) und Iphones. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400.000 Euro. Die Polizei prüft die Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in räumlicher oder zeitlicher Nähe zum Tatort geben? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

