Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sportlerheim - Pokale geklaut

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (9.4.), 22:00 Uhr, und Mittwoch, 16:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Albert-Schweitzer-Straße ein. Um in das Innere des Sportlerheims zu gelangen, zerstörten sie das Türschloss. Sie entwendeten mehrere Pokale sowie einen Projektor. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 750 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

