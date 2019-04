POL-HF: Brandermittlungen abgeschlossen - Schwellbrand in der Nacht entstanden

Kreispolizeibehörde Herford

Brandermittlungen abgeschlossen - Schwellbrand in der Nacht entstanden

Herford

(um) Die Brandermittlungen der Kriminalpolizei Herford unter Hinzuziehung eines Gutachters für Brandschäden am gestrigen Tag ergeben ein klares Bild und sind damit abgeschlossen. Die alleine zurückgezogen lebende Bewohnerin der Brandwohnung erlag dem Feuer, welches sich in ihrem Schlaf-Wohnraum über die Nacht entwickeln konnte. Erst am Mittwochmorgen (03.04.) der vergangenen Woche muss es zu einer sog. Durchzündung eines Schwellbrandes, der durch Kerzen verursacht worden war, gekommen sein. Die Wohnung der älteren Dame, die unter Betreuung stand, war ohne Strom. Zudem befanden sich Mengen an Bekleidungsgegenständen in den Räumlichkeiten, die sie zuvor gesammelt hatte. Das offene Feuer der Kerzen ist als Brandursache anzunehmen. Es gibt keine Anhaltspunkte für strafbares Handeln oder Fremdverschulden. Die Ermittlungen zogen sich bis in die Abendstunden des gestrigen Tages hin. Die Hausbewohnerin ist zudem sicher identifiziert und kam infolge der Rauchentwicklung in der Nacht zu Tode. Die Beschlagnahme des Brandortes konnte am Abend ebenfalls aufgehoben werden. Eine Übergabe des Gebäudes an Berechtigte erfolgt über den Gebäudeeigentümer bzw. die von ihm beauftragten Betreiber. Für das Gebäude besteht ein generelles bauamtliches Betretungsverbot der Stadt Herford, welches nach wie vor gültig ist.

