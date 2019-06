Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte beschädigen und beschmieren Tischtennisplatte auf Schulgelände

Brachbach (ots)

In der Nacht 26./27.06.2019 wurde eine Tischtennisplatte auf dem Schulgelände der Grundschule Brachbach durch Unbekannte zerbrochen und mit dem Tag einer Metalband ("Five Finger Death Punch") besprüht. Durch Zeugen wurde ein zweitüriger, roter PKW Seat beobachtet, wie dieser sich vom Schulgelände entfernt hat. Ob die Insassen dieses PKW mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen ist derzeit noch unklar. Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Wer kann Hinweise auf die Täter und den roten Seat geben?

