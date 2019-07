Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Trickdiebstahl in Kiosk

Meppen (ots)

Gestern ist es am späten Nachmittag zu einem Trickdiebstahl in einem Kiosk am Neuen Markt gekommen.

Zwei bislang unbekannte Täter hielten sich gegen 17:00 Uhr im Bereich der Kasse auf, als ein Täter die Kassiererin ablenkte. Derweil griff der Zweite in die Kasse und entnahm Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Derjenige der die Kassiererin ablenkte war ca. 50 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer dunklen Hose und einer beigen Jacke bekleidet. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter war ca. 185 cm groß und zwischen 45-50 Jahre alt. Auch er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

