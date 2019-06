Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann verunglückt durch Stromschlag, Bundespolizei warnt eindringlich vor Gefahren

Dortmund (ots)

In den vergangenen frühen Morgenstunden (22. Juni) ist ein 20-jähriger Mann durch einen Stromschlag in der Abstellgruppe des Dortmunder Hauptbahnhofes schwer verletzt worden. Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Samstagmorgen wurde die Dortmunder Bundespolizei gegen 3.20 Uhr über eine verunfallte Person in der Abstellgruppe des Hauptbahnhofes informiert. Nach ersten Ermittlungen, ist ein 20-jähriger Mann vermutlich auf den Waggon einer dort abgestellten S-Bahn geklettert. Zeugen berichteten, dass sie einen Lichtbogen gesehen und dann einen Knall gehört hätten. Daraufhin seien sie sofort zum Unfallort gelaufen, wo sie den 20-Jährigen am Boden liegen sahen. Es wurden umgehend Hilfemaßnahmen eingeleitet und die Feuerwehr verständigt. Der schwer verletzte 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ermittlungen zum Unfallhergang sind durch die Bundespolizei aufgenommen worden.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, auf Züge oder Masten zu klettern. Wer den Mindestabstand zu einer stromführenden Leitung -mit 15.000 Volt- unterschreitet, bringt sich in Lebensgefahr.

