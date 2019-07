Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Wir feiern unseren Geburtstag! - Essener Polizeipräsidium feiert am 24. August mit Freunden den 110. Geburtstag -Fotos-

Essen (ots)

45117 E./ 45468 MH- Stadtgebiete: "Königliche Polizei Direktion Essen" lautete der Taufname, mit dem der preußische Innenminister von Moltke am 1. Juli 1909 die staatliche Polizeiverwaltung in Essen einführte. Aus dem einst royalen Namen ist inzwischen der ebenso schöne Name "Polizeipräsidium Essen" geworden.

"110" geschichtsträchtige Jahre sind seitdem vergangen- unsere gleichlautende Notrufnummer "110" steht deshalb nicht nur für die jahrzehntelange Beständigkeit, sondern auch für die ständige Erreichbarkeit von "Freund und Helfer" in Essen und Mülheim an der Ruhr.

Gründe genug, um gemeinsam zu feiern!

24. August 2019 von 11 bis 18 Uhr

Das Essener Polizeipräsidium an der Büscherstraße 2-6 erwartet viele tausend Gäste an den Hüpfburgen- Kinderecken- Schminktischen und Tattoo-Ständen. Interessante Erlebnisse für Groß und Klein sind garantiert, wo gespielt und gelacht, diskutiert und informiert, gutgelaunt und gestaunt und in einigen Dienststellen der sonst gut verschlossenen Bereiche des Polizeipräsidiums Einsicht genommen werden darf.

Polizeihunde im Einsatz, historische und moderne Polizeifahrzeuge, die Landesturnriege, eine Vorführung des Spezialeinsatzkommandos sind nur einige der vielen Attraktionen an dem Tag - wo auch für das Leib und Wohl unserer Gäste polizeiliche Sicherheitsgarantien gegeben werden können.

Im Internet: https://essen.polizei.nrw/ und auch bei Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.E/

sind alle Aktionen eingestellt und für Interessierte einsehbar.

Aufgrund der vielen erwarteten Besucher wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Essener Polizeipräsidiums kommen. Die Büscherstraße wird zwischen dem Haumannplatz und der Schönleinstraße von Freitag, 23.08. um 16 Uhr bis Samstag, 24.08. um 22 Uhr, für den öffentlichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die "Ruhrbahn" setzt am Veranstaltungstag mehrere historische Busse und Bahnen ein, die auf den Linien nahe des Präsidiums verkehren und die empfohlene Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterstützen. /Peke

