Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 21:00 bis 22:30 Uhr kommt es in der Straße Am Nußbaum in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher fährt ein Straßenschild um und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge der den Unfall hören konnte, meldet den Unfall bei der Polizei. Der Sachschaden an dem Verkehrsschild wird auf ca. EUR300,- geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen