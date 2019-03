Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnwagen

Waldsee (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit vom 06.03.19, 17:00 Uhr, bis zum 07.03.19, 11:30 Uhr, in einen Wohnwagen "Auf der Au" eingebrochen. Unter anderem entwendeten die Täter einen Fernseher der Marke Samsung, T-Shirts und einen roten Radio. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

