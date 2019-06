Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raubüberfall auf Wettbüro, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 23.05.2019, ist es im Bauerweg in Elmshorn zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro gekommen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei traf die Angestellte gegen 23:10 Uhr an der Eingangstür des Wettbüros auf einen unbekannten Mann, der sie unter Vorhalt einer Waffe in die Räumlichkeiten zurückdrängte. Der Mann zwang die Angestellte, einen vierstelligen Geldbetrag aus dem Tresor herauszugeben. Der Unbekannte nahm das Geld an sich und flüchtete aus dem Wettbüro in Richtung Jürgenstraße und Panjestraße.

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht nach dem unbekannten Mann. Er soll nach dem Stand der Ermittlungen etwa 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und schlank sein. Gesprochen habe er mit osteuropäischem (eventuell russischem) Akzent. Die Ermittler wollen außerdem wissen, ob sich in der Zeit zwischen 22:00 und 23:45 Uhr im Bereich der Jürgenstraße, der Panjestraße und Bauerweg Personen aufgehalten haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen gemacht?

Hinweise nimmt die Kripo Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-803-0 entgegen.

