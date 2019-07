Polizei Essen

POL-E: Essen: Schulbeginn! Gemeinsam für die Sicherheit unserer Kleinen - Das Essener Polizeipräsidium unterstützt das "Ehrenamt" bei einer wichtigen Aufgabe

45117 E.- Stadtgebiete: Gemeinsam mit der Essener Verkehrswacht, der Stadt Essen und hoffentlich vielen verantwortungsbewussten Eltern und Erziehungsberechtigten ist auch die Essener Polizei wieder aktiv, mögliche Gefahren für unsere zukünftigen "i-Dötzchen" zu minimieren. Die Essener Verkehrswacht ist mit ihren ehrenamtlichen Helfern auch in diesem Jahr wieder sehr aktiv und hilft den etwa 5000 Kindergartenkindern und zukünftigen "i-Dötzchen", ihre ersten Schulwege möglichst gefahrlos zu bewältigen. Polizisten, Schülerlotsen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden den Kindern zum Schulbeginn auf vielen ihrer Wege zur Seite stehen. Unsere spezielle Beachtung finden auch Kraftfahrzeugführer nahe der Schulwege, damit zum Schulbeginn langsam und sehr aufmerksam gefahren wird! Dafür setzen wir, gemeinsam mit unserem Sicherheitspartner - dem Ordnungsamt - auch unsere "spezielle Technik" in Form von Radarwagen und Laserpistolen ein. Gleichzeitig appellieren wir an Eltern, nicht selbst die Schulwege zuzuparken und die Kleinen lieber zu Fuß zu begleiten - als Vorbild für alle Kinder! Am 27. August 2019 findet um 11.15 Uhr vor dem neuen Funke Medienhaus am Jakob-Funke-Platz 1 ein Pressetermin zu dem Thema statt, an dem auch die Behördenleitung des Essener Polizeipräsidiums teilnimmt. Über unsere Aktionen zum Schulbeginn werden wir zeitnah auf unseren Informationskanälen im Internet https://essen.polizei.nrw/ und auch bei Facebook https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.E/ berichten. / Peke

