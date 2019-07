Polizei Essen

POL-E: Essen: Der Ferienspatz und zahlreiche Kinder bei der Polizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete: Trotz des heißen Wetters landeten heute (24. Juli) nicht nur der Ferienspatz sicher bei der Polizei, sondern auch 80 freudestrahlende Kinder und unser Polizeimaskottchen "Anton". Um Punkt 11 Uhr standen die interessierten und vor allem gespannten Kids vor dem Eingang der Polizeischule an der Norbertstraße. Erste Station: Kinder-Polizeiausweis! Bevor der ganze rasante Spaß beginnen sollte, erhielten die Kleinen mit eigenen Fingerabdruck und Namen ihren ersten Polizeiausweis. Nun richtig ausgestattet, öffnete sich die Türen zum Saal, wo sich bereits die legendäre Puppenbühne befand. Mit einer kleinen Geschichte lernten die Kinder unsere Kollegen der Puppenbühne kennen und ganz nebenbei auch, wie man "richtig" die Straße überquert. Nun konnte sich die Rasselbande erstmal verpflegen und mit Wurst-Brötchen auf der Hand die vielen Polizeiautos entdecken. Mit viel Freude sprachen die Kinder die Polizisten der Einsatzhundertschaft an und probierten ihre Schutzausrüstung, wie Helm und Weste, an. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto mit dem Polizeipräsidenten Frank Richter, startete das wohl Spannendste: Eine Blaulichtfahrt im Streifenwagen! Aber auch der Gefangenentransporter, der Fahrradparcours und das Planschbecken zum Abkühlen waren umzingelt von freudigen Kindergesichtern. Die Polizeihunde waren ebenfalls vor Ort und zeigten ihr Können! Ein ganz besonderes Highlight war der 6-Wochen-alte Hundewelpe, der zukünftig zum Polizeihund ausgebildet wird! Ruckzuck verflog die Zeit und gegen 15 Uhr warteten die Eltern bereits auf ihre Liebsten. Mit dem Gruppenfoto als Andenken verabschiedeten sich die Kids: "Wir kommen nächstes Jahr wieder!" Das hoffen wir doch sehr! Wir bedanken uns bei all den kleinen Besuchern und freuen uns auf euch und den Ferienspatz im nächsten Jahr! Eure Polizei Essen und Mülheim a.d. Ruhr

/JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell