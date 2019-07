POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Drei Frauen aus Delmenhorst wurden am Mittwoch, 10. Juli 2019, 09:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Die 48-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Mercedes die Elbinger Straße und wollte nach links in die Breslauer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 41-Jährigen, die die Elbinger Straße mit ihrem Hyundai in Richtung Adelheider Straße befuhr. Nach dem Zusammenstoß beider Pkw wurde der Pkw in die Breslauer Straße geschleudert und kollidierte dort mit dem BMW einer wartenden 33-Jährigen.

Alle drei Frauen klagten nach dem Verkehrsunfall über Rückenschmerzen. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 13.000 Euro beziffert.

