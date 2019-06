Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Begrüßung der Beamten/-innen zur Verstärkung des Bäderdienstes in der Polizeiinspektion Stralsund

Landkreis V-R (ots)

Am Dienstag, dem 18.06.2019, wurden in den Polizei(haupt)revieren Sassnitz, Bergen, Ribnitz-Damgarten, Barth und Stralsund die Beamtinnen und Beamten aus dem Landesbereitschaftspolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern begrüßt, die den diesjährigen Bäderdienst in der Polizeiinspektion Stralsund verstärken.

Ziel des Bäderdienstes der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist es, gerade in den Bäderorten, auf den Zelt- und Campingplätzen und anderen touristischen Schwerpunktbereichen, Störungen zu verhindern bzw. zu beseitigen, konsequent Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen und aktiv Einfluss auf die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr zu nehmen. Regionale Schwerpunkte stellen für die Polizeiinspektion Stralsund dabei die Insel Rügen, die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und auch die Hansestadt Stralsund dar.

Insgesamt verstärken 27 Männer und Frauen im Zeitraum vom 18.06. bis zum 09.09.2019 die Polizei(haupt)reviere der Polizeiinspektion Stralsund. 15 der Polizistinnen und Polizisten sind der Insel Rügen zugewiesen. Vier Beamte und Beamtinnen unterstützen wie auch im letzten Jahr in der Hansestadt Stralsund. Acht Männer und Frauen werden ihren Dienst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst versehen und somit wie auch im letzten Jahr die Reviere Ribnitz-Damgarten und Barth verstärken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell