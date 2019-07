Polizei Essen

POL-E: Essen: 23-Jähriger wehrt sich gegen Räuber - Tatverdächtige flüchtig

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: In der Nacht von Mittwoch, 24. Juli, auf Donnerstag, 25. Juli, kam es an einer Bushaltestelle am Bahnhof Altenessen zu einem versuchten Raub. Ein 23-Jähriger stieg gegen 23.50 Uhr aus dem Bus aus, zwei unbekannte Männer folgten ihm. Die Unbekannten bedrängten den 23-Jährigen und forderten ihn auf, ihnen sein Geld zu geben. Als einer der Täter seinen Gürtel auszog, holte der 23-Jährige ein Tierabwehrspray aus der Tasche und besprühte den Mann damit. Danach floh er und alarmierte die Polizei. Beide Verdächtige sind etwa Mitte 20 Jahre alt. Der eine ist etwa 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle, gegelte Haare, sehr starke Brustbehaarung und einen schwarzen Bart. Er trug ein weißes Unterhemd und eine dunkle Sportjacke. Der zweite Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell