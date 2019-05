Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen

Sieg -- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchen / Sieg (ots)

Am 24.05.2019, gegen 22:20 Uhr, kam es in 57548 Kirchen, Wiesengrund zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger befuhr mit seinem PKW die K101 aus Offhausen kommend in Fahrtrichtung Dermbach. In Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Atemalkoholvortest verlief deutlich positiv. Es wurde ein Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.900 Euro.

