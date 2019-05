Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit verletzter Person, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln, PKW Diebstahl

Mudersbach (ots)

Ein 17-jähriger befährt mit einem entwendeten, nicht zugelassenen Pkw, unter dem Einfluss berauschender Mittel, die Kölner Straße in Mudersbach OT Niederschelderhütte, aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Mudersbach Ortsmitte. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit, in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis und dem Einfluss von Betäubungsmitteln, kippt sein Fahrzeug beim Versuch nach rechts in die Mittelstraße einzubiegen auf die linke Seite. Der 17-jährige verletzt sich durch den Verkehrsunfall leicht. Der Pkw wird stark, wahrscheinlich total beschädigt. Am Fahrzeug sind zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ebenfalls entwendete Kennzeichenschilder angebracht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der PKW musste abgeschleppt werden.

Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 1700,- Euro.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

