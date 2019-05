Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Wissen (ots)

Wissen. Einen dreisten Ladendiebstahl gab es Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Wissen. Ein junger Mann (31) lud den Einkaufswagen voll mit Grillfleisch und Wurstwaren und schob ihn an den Kassen vorbei nach draußen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete dies und konnte auf dem Parkplatz noch sehen, wie der Täter fluchtartig wegfuhr. Sie merkte sich das Kennzeichen aus Siegen und informierte die Polizeiwache Wissen. In Zusammenarbeit mit der Polizei Siegen und Waldbröl konnte schließlich ermittelt werden, dass der Benutzer des PKW in Morsbach wohnt. Dort wurde nach richterlicher Anordnung auch die Wohnung durchsucht, wo dann auch das Diebesgut im Wert von ca. 250.- EUR sichergestellt werden konnte. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell