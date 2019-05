Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Kirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, kam es im Kirchener Kaufland zu einem Ladendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter hatte mehrere Zahnbürstenaufsätze eingesteckt und ohne zu zahlen den Einkaufsmarkt verlassen. Der Täter flüchtete über die Siegstraße in unbekannter Richtung. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit osteuropäischen Aussehen gehandelt haben. Der Mann sei etwa 180 cm groß gewesen und habe kurze schwarze Haare gehabt. Er habe weder Bart noch Brille getragen. Der Tatverdächtige soll eine Plastiktüte mitgeführt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

