Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Handtasche

57537 Wissen, Nisterstr. 17 (ots)

Am Do., 23.05.2019, gegen 11:50 Uhr, kam es erneut zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame. Die 85-jährige Geschädigte war nach dem Einkauf dabei ihren Einkaufswagen in die dazugehörige Box zu schieben. Die Tasche mit Einkäufen hatte sie zuvor auf den Boden gestellt. Während dieser Tätigkeit kam ein großer schlanker junger Mann, ergriff die abgestellte Tasche und floh mit der Beute in Richtung Hämmerberg. Eine weitere Beschreibung war der Geschädigten nicht möglich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



