Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Diebstähle in Buchholz

Buchholz (ots)

Im Tatzeitraum 30.04.2019 - 15.05.2019 gab es in Buchholz mehrere Diebstähle von Geräten/Gegenständen. Hierbei lagen alle vier Tatorte in unmittelbarer räumlicher Nähe. In der Straße "Im Scherbruch" wurde ein Kärcher und ein Pedelec der Marke Cube, Farbe weiß, entwendet. In der Straße "Zum Mückensee" wurde an zwei Anwesen jeweils ein Rasenmäher der Marke Viking entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

