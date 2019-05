Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Harbach - Sachbeschädigung an Pkw

Harbach (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Pkw Mercedes welcher in Harbach an der Hauptstraße geparkt war. Im Zeitraum von Donnerstag, 16.05.2019 bis Dienstag, 21.05.2019 wurde der hintere rechte Kotflügel mit roter Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

