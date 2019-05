Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Betzdorf. Ein 65-Jähriger hatte mit einem Omnibus die Gäulenwaldstraße in Richtung Scheuerfelder Straße befahren. Im Gegenverkehr befand sich der Pkw eines 76-Jährigen, welcher verkehrsbedingt angehalten hatte. Beim Vorbeifahren streifte der Omnibus den Pkw.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell