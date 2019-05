Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei Neuwied überführt einbrechenden Randalierer Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Im Oktober 2018 kam es in Neuwied zu einem Einbruch in die Räume des ehemaligen Jugendamtes in der Museumstraße. Das Gebäude stand zu dem Zeitpunkt bereits leer. Es wurden Sachbeschädigungen in erheblichem Umfang begangen. Beim Einschlagen mehrerer Scheiben verletzte sich der Täter. Im März 2019 stieg ein unbekannter Täter über eine Dachluke in die Geschäftsräume einer ehemaligen Firma in Niederbieber ein. Vermutlich brach er sein Vorhaben durch das Auslösen der Alarmanlage ab und verließ den Tatort. In beiden Fällen konnten DNA-Spuren gesichert werden, die einem 14-jährigen Neuwieder zuzuordnen sind. Gegen ihn wurden jetzt Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchdiebstahl eingeleitet.

