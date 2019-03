Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in einem Wohnhaus

Speyer (ots)

28.02.2019, 22:39 Uhr In der Karl - Spindler - Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einer Wohnung, ausgelöst durch einen technischen Defekt am Stromkabel eines Radiators. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 5 Personen im Alter von 10 bis 50 Jahren in der Wohnung, die alle aufgrund leichter Rauchgasintoxikationen in Krankenhäuser der Region verbracht wurden. Das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, ist vollständig verrußt und nicht bewohnbar. Ein weiterer Gebäudeschaden entstand nicht. Die Karl - Spindler - Straße musste während des Einsatzes der Feuerwehr und der Polizei zwischen den Einmündungen Iggelheimer Straße und Werkstraße für 45 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell