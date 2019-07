Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen befuhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin aus Herten die Herner Straße auf dem Radweg in westliche Richtung. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Jägerstraße in den Kreuzungsbereich zur Herner Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Vorsichtshalber wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand nur leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

