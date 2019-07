Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen/Bochum/Gelsenkirchen/Dortmund/Oberhausen: Taxifahrer ausgeraubt und mit Taxi weggefahren - erneute Tat am 20.07.

Wie am 18.07. berichtet, sucht die Polizei einen Mann, der seit dem 14.07. in drei Fällen Taxifahrer ausraubte.

Am Samstag, gegen 12 Uhr, kam es zu einer erneuten Tat. Der Täter stieg dieses Mal in Dortmund, an einem Taxihaltepunkt an der Mallinckrodtstraße, in das Taxi eines 60-jährigen Dortmunders und ließ sich nach Oberhausen bringen. Auf der A42, vor der Anschlussstelle Neue Mitte, holte er ein Messer aus seiner Tasche, bedrohte damit den Taxifahrer und forderte die Herausgabe von Geld und weiteren Wertgegenständen. Er forderte den Taxifahrer auf, die Autobahn an der Anschlussstelle Neue Mitte zu verlassen und dirigierte ihn zu einem Parkplatz an der Turbinenhalle in Oberhausen. Hier forderte er den Taxifahrer auf, auszusteigen und fuhr mit dem Taxi in Richtung Essener Straße davon. Bei der Fahndung, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, konnte das Taxi in der Nähe der Trasse Centro verlassen aufgefunden werden. Der Täter war geflüchtet. Aufgrund der Tatbegehungsweise und der Beschreibung des Täters wird davon ausgegangen, dass es sich in allen vier Fällen um demselben Täter handelt. Die Ermittlungen in den vier Taten werden beim PP Recklinghausen zusammengezogen und werden hier zentral bearbeitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

