POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Marl

Im Zeitraum zwischen dem 08.07. und dem 21.07. beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw am Braukweg. An dem roten Hyundai i30 entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Straße Im Hultenkamp. An dem brauen Kia Venga entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht in Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht Recklinghausen erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

