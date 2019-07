Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Sonntagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Reihenhaus auf dem Leharweg eingebrochen waren. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Zeit ab Ferienbeginn (ab dem 12.07.) hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in die Grundschule auf der Heroldstraße ein. Die Täter durchsuchten das Büro des Schulleiters. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas mitnahmen.

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der Straße Auf der Koppel ein. Bislang liegen vier anzeigen vor. die Täter stahlen Gartengeräte und elektrische Werkzeuge. Eine genaue Schadenaufstellung liegt noch nicht vor.

Haltern am See

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Kirche am Stiftsplatz zwei Opferstöcke auf und stahlen daraus Bargeld. weiterhin versuchten sie einen weiteren Opferstock zu öffnen, was ihnen allerdings misslang.

Recklinghausen

In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 5.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Cafe auf der Straße Erlbruch auf und drangen ein. Die Täter stahlen einen Tresor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

