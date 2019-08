Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Linksabbieger übersieht auf Kreuzung Gegenverkehr: Zwei Verletzte und rund 9.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Ein Linksabbieger hat am gestrigen Montagabend auf der Kreuzung Heinrich-Schütz-Allee / Korbacher Straße in Kassel ein entgegenkommendes Auto übersehen und dessen Vorfahrt missachtet. Die zwei Pkw waren daraufhin im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Beide Fahrer hatten sich dabei verletzt und wurden anschließend vorsorglich mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 9.000 beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 19:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 76-Jähriger aus Kassel war mit seinem VW Bora auf der Heinrich-Schütz-Allee von der Leuschnerstraße kommend in Richtung Korbacher Straße unterwegs. Als er an der Kreuzung nach links in die Korbacher Straße abbog, missachtete er die Vorfahrt des von der Oberzwehrener Straße kommenden und geradeaus in Richtung Heinrich-Schütz-Allee fahrenden 20-Jährigen aus Lohfelden. Der Wagen des 76-Jährigen war daraufhin mit der Front in die linke vordere Seite des VW Lupo des 20-Jährigen gekracht, wobei sich beide Fahrer die vermutlich eher leichten Verletzungen zuzogen. Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es bis etwa 20:15 Uhr im Bereich der Kreuzung zu Behinderungen des Verkehrs.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell