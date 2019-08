Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenhütte brannte im Eschenweg: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein Gartenhüttenbrand mit rund 20.000 Euro Schaden im Eschenweg in Kassel in der Nacht zum Samstag ist nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar vorsätzlich gelegt worden. Die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zur Entstehung des Brandes oder auf den mutmaßlichen Täter geben können.

Der Brand der Gartenhütte auf der Grundstücksrückseite eines Doppelhauses war in der Nacht gegen 0:30 Uhr in Abwesenheit der Hausbewohner entstanden. Nachbarn waren darauf aufmerksam geworden und hatten sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert. Wie die in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war die aus Holz und Kunststoff bestehende Gartenhütte sowie ein angrenzender Freisitz auf einer Gesamtfläche von etwa 40 Quadratmetern komplett zerstört worden. Durch die große Hitzeentwicklung waren zudem die Rollläden des über sechs Meter entfernten Wohnhauses geschmolzen. Die am heutigen Montag fortgesetzten Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 11 ergaben, dass das Feuer vermutlich vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf eine mögliche andere Brandursache haben sich nicht ergeben.

Nun bitten die Ermittler des K 11 mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Eschenweg oder angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

