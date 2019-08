Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrradfahrer (29) stürzt nach Abbiegevorgang durch schwarzen Pkw - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Am vergangenen Freitag (9. August) gegen kurz vor 8 Uhr kam es zu einem Sturz eines Radfahres. Der Radfahrer fuhr auf der Karnaper Straße in Richtung Zweigertbrücke. Kurz vor der Stichstraße "Karnaper Markt" wollte der 29-Jährige links abbiegen. Ein schwarzer Pkw kam aus der Stichstraße "Karnaper Markt" und wollte nach links auf die Karnaper Straße abbiegen. Der Radfahrer erschrak aufgrund der unerwarteten Fahrweise und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß der Beteiligten kam es nicht. Er rappelte sich langsam auf und lief in Richtung Gehweg, währenddessen fuhr der Autofahrer an dem Verletzten vorbei und über die Karnaper Straße davon. Bei dem Wagen handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Opel mittlerer Größe. Der Fahrer ist zirka 40-45 Jahre alt. Die Unfallörtlichkeit befindet sich nahe an der Zufahrt zum Einkaufszentrum Karnap. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Wagen/Fahrer machen können. Zeugen melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

