Polizei Essen

POL-E: Essen: Leergut-Diebe festgenommen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Die Polizei hat am Sonntag, 11. August, gegen 18.25 Uhr, zwei mutmaßliche Leergut-Diebe festgenommen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die beiden 34- und 36-jährigen Tatverdächtigen Leergut vom Hof eines Getränkehändlers an der Straße "Laubenhof" stahlen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die die beiden Männer auf der Flucht auf einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz stellen konnten. Sie hatten vier Säcke mit Pfandflaschen dabei. Bei der Vernehmung gaben beide Verdächtige an, am selben Tag schon einmal Leergut vom Hof des Getränkehändlers gestohlen zu haben. Die beiden Verdächtigen werden im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell