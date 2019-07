Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.07.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Auf dem Gelände der Zulassungsstelle in Eschwege ereignet sich heute Morgen, um 07:05 Uhr, ein Unfall beim Einparken. Eine 36-jährige aus Waldkappel streifte mit ihrem Auto einen geparkten Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Um 17:30 Uhr kam es gestern Nachmittag beim Ausparken auf dem Rewe-Parkplatz im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf zum Zusammenstoß zweier Autos, die von einer 54-Jährigen aus der Kurstadt und einer 56-Jährigen aus Werther gefahren wurden. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr gestern Mittag, um 12:45 Uhr, die Thüringer Straße in Eschwege stadtauswärts. Als sie nach links in Richtung Kaufland abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einem 71-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Schaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 11:55 Uhr befuhr gestern Mittag ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die Bergstraße in Sontra. Im Verlauf einer Kurve kam er mit seinem Auto nach links von der Straße ab und streifte eine dortige Mauer. Beim Zurücklenken des Pkws auf die Fahrbahn touchierte der 76-Jährige noch einen parkenden VW Touran, so dass ein Gesamtschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Kurz darauf um 12:20 Uhr befuhr der 76-Jährige die Straße "Auweg" in Richtung der Fuldaer Straße. Dabei touchierte der 76-Jährige mit seinem Fahrzeug den entgegenkommenden Pkw, der von einer 61-Jährigen aus Cornberg gefahren wurde. Der Sachschaden bei diesem Unfall wird mit ca.3500 EUR angegeben. Nach der Unfallaufnahme rollte der Pkw nach Verlassen der Örtlichkeit im Auweg gegen den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Streifenwagen der Polizeistation Sontra. Augenscheinlich entstand dabei aber kein Sachschaden.

versuchter Einbruch in Tankstelle

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in eine Tankstelle im "Brückenland" in Sontra einzubrechen. Wie heute Morgen, um 05:00 Uhr, festgestellt wurde, haben der/ die Täter versucht, die Eingangstür an mehreren Stellen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Tür wurde dadurch beschädigt; der Schaden mit ca. 100 Euro angegeben. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 22:31 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3389 in Richtung Dohrenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

versuchter Einbruch in Kiosk

In der vergangenen Nacht versuchten Einbrecher in dem Kiosk auf dem Campinggelände "Am Sande" in Witzenhausen einzubrechen. Gegen 04:30 Uhr wurde eine Zeugin durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und machte sich bemerkbar, worauf die beiden Täter die Flucht in Richtung Innerstadt ergriffen. Es wurde bei Anzeigenaufnahme festgestellt, dass man versucht hatte, das Schloss der Eingangstür zum Kiosk aufzuhebeln; auch konnten am nebenstehenden Arbeitsschuppen Einbruchsspuren festgestellt werden. Eine Fahndung in der Nacht nach den beiden flüchtigen Tätern verlief negativ. Sachschaden: ca. 20 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

