Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Dunkles Auto streift Straßenbahn und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45470 MH.-Menden-Holthausen: An der Haltestelle "Kuhlendahl" auf dem Werdener Weg streife ein dunkles Auto am Sonntagmorgen (11. August) eine Straßenbahn und flüchtete. Gegen 11.25 Uhr fuhr die Straßenbahnfahrerin (29) von der Haltestelle in Richtung Innenstadt los. Plötzlich scherte ein dunkles Auto hinter der Straßenbahn aus und setzte zum Überholvorgang an. Dabei streifte die bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem Außenspiegel die Straßenbahn. Womöglich weil die Fahrerin versuchte einem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Die flüchtige Autofahrerin bog vermutlich linksseitig in die Friedensstraße ab. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine "ältere Dame". Das Verkehrskommissariat 4 sucht nun Zeugen, insbesondere Fahrgäste, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Fahrzeug sowie zur flüchtigen Fahrerin geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

