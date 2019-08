Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer - Radfahrer verletzt ins Krankenhaus

Kassel (ots)

Niestetal (Kreis Kassel): Am gestrigen Sonntagabend ereignete sich ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer im Niestetaler Ortsteil Sandershausen. Bei diesem Unfall missachtete ein Autofahrer während des Abbiegens augenscheinlich die Vorfahrt des Radfahrers. Der Fahrradfahrer musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, wollte am gestrigen Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, der 55-jährige Fahrer eines VW Transporters in Sandershausen, zunächst von der Hannoverschen Straße kommend, nach links in die Ysenburgstraße abbiegen. Dabei missachtete der 55-jährige Staufenberger allerdings die Vorfahrt eines entgegenkommenden 48-jährigen Radfahrers. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der aus Fuldatal stammende Fahrradfahrer frontal mit dem hinteren Bereich der Beifahrerseite des VW Transporters. Dadurch zog sich der Fahrradfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, mehrere Schürfwunden sowie eine Kopfverletzung zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein alarmierter Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Der darüber hinaus entstandene Sachschaden am Fahrrad und dem Transporter beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf circa 800 Euro. Gegen den Fahrer des Transporters leiteten die mit der Unfallaufnahme betrauten Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost unter anderem ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

