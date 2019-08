Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Nachbarn melden Einbrecher - Täter läuft Polizisten in die Arme

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Nachdem aufmerksame Zeugen am Samstagabend sahen, wie sich in einem Hinterhof ein unbekannter Mann durch ein Fenster Zugang zu einer Firma in der Schillerstraße verschaffte, alarmierten sie augenblicklich die Polizei. Die nur wenige Minuten später eingetroffenen Streifen der Kasseler Polizeireviere konnten den überraschten Tatverdächtigen noch beim Verlassen des Gebäudes festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls.

Wie die Beamten der eingesetzten Polizeireviere Nord, Mitte und Süd-West berichten, hatte ein aufmerksamer Zeuge zunächst beobachtet, wie sich gegen 20:00 Uhr ein Einbrecher am Hintereingang der Firma in der Schillerstraße zu schaffen machte und daraufhin die Polizei verständigt. Die bereits nach wenigen Augenblicken eingetroffenen Streifen der Kasseler Polizei konnten das Gebäude so absichern und absuchen, dass der noch im Gebäude befindliche Tatverdächtige ihnen de facto in die Arme laufen musste. Als der Einbrecher, der schon potenzielles Diebesgut bereitgestellt hatte, von innen das Tor der zum Betrieb gehörenden Werkstatt öffnete, warteten die Beamten bereits und nahmen den Überraschten an Ort und Stelle fest. Den 53-Jährigen gebürtigen Kasseler konnten die Polizisten schnell identifizieren, da er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Da er sich beim Einsteigen in das Gebäude auch noch verletzt hatte, sorgten die Beamten dafür, dass der Tatverdächtige zunächst in ein Kasseler Krankenhaus kam, bevor er sie im Anschluss für die erforderlichen Maßnahmen auf die Polizeidienststelle begleiten musste. Der 53-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen besonders schweren Einbruchdiebstahls stellen müssen.

