Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Zeugen verfolgen Diebe - nach Festnahme erfolgt Wohnungsdurchsuchung - mehrere Straftaten aufgeklärt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nachdem Zeugen am gestrigen Donnerstagmorgen zwei Diebe vom Tatort in Baunatal-Kirchbauna verfolgt hatten, konnten sie einen der beiden Tatverdächtigen im Bereich Baunatal-Rengershausen stellen und der Polizei übergeben. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut und verbotene Gegenstände. Er muss sich nun gleich mehreren Strafverfahren stellen.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte ein Zeuge am gestrigen Donnerstag gegen Viertel vor neun morgens beobachtet, wie sich zwei Unbekannte in einem Fahrradparkbereich einer Firma im Ortsteil Kirchbauna an einem ihm gehörenden Fahrrad zu schaffen machten. Als er sie daraufhin ansprach, flüchteten die beiden jungen Männern mit ihren zuvor bereits mitgebrachten Fahrrädern. Nach Prüfung stellte der Zeuge fest, dass sie augenscheinlich den hochwertigen Fahrraddämpfer seines Rades hatten mitgehen lassen. Beide Männer konnte er aber nach kurzer Suche zusammen mit einem weiteren Zeugen im Bereich eines Parkplatzes in Baunatal-Rengershausen ausmachen und einen der beiden vor Ort festhalten. Der zweite Tatverdächtige, ein etwa 20-jähriger Mann, konnte flüchten. Nach ihm wird derzeit noch gefahndet. Eine hinzugerufene Streife der in der Nähe stationierten Polizeiautobahnstation Baunatal konnte den Festgehaltenen dann vorläufig festnehmen und ihn an anschließend an die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West übergeben.

Nach Festnahme erfolgt Wohnungsdurchsuchung - mit Erfolg

Da die Polizeistreife im Rucksack des 18-jährigen Kasselers diverses, professionelles Werkzeug zum Bearbeiten und Entwenden von Fahrrädern sowie circa 1 Gramm Marihuana fand, durchsuchten Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei später noch seine Wohnung nach weiterem Diebesgut und Drogen. Dort fanden sie schließlich diverse Fahrradteile, die augenscheinlich aus anderen Beutezügen stammten und mehrere verbotene Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Auch einen auf ihn ausgestellten, aber gefälschten Ausweis sowie mehrere echte Dokumente anderer Personen, die bei Diebstählen im letzten Jahr in Kassel verschwanden, stellten die Ermittler sicher. Zu guter Letzt konnten sie im Keller noch vier Fahrräder mitnehmen, deren Herkunft aktuell noch geklärt wird. Der Beschuldigte indes muss sich nun gleich mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls, Drogenbesitzes und Urkundenfälschung stellen.

Marcus Weber Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell