POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Die Schwächsten stärken - Kinder auf Schulweg besonders gefährdet

Recklinghausen (ots)

Für 6.350 Kinder im Kreis Recklinghausen und in der Stadt Bottrop beginnt ab dem 28. August mit der Einschulung der Ernst des Lebens. Eine große Veränderung bringt das neue Schuljahr nicht nur für die künftigen I-Männchen mit. Eine neue Stufe in ihrer Schullaufbahn erklimmen rund 6.400 Kinder, die von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule wechseln.

Doch dazu ist es nötig, sicher anzukommen. Auf dem Schulweg müssen Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr viele Herausforderungen meistern. Um das zu gewährleisten, begleitet die Polizei mit vielfältigen Maßnahmen die Schulbeginner und -wechsler. Kinder gehören zu den schwächsten Teilnehmern im Straßenverkehr. Ihnen fällt es oft schwer, Verkehrssituationen richtig einzuschätzen.

Ein weiteres Risiko: Andere Verkehrsteilnehmer beachten die Schülerinnen und Schüler nicht immer entsprechend. Zahlen aus dem vergangenen Schuljahr zeigen, dass die Schulwegsicherung der Polizei Recklinghausen wichtig ist. 2018 gab es vier verletzte Schulwegunfälle weniger als im Vorjahr. Die Zahl sank von 57 auf 53. Insgesamt verunglückten 266 Kinder auf den Straßen des Zuständigkeitsbereiches des Polizeipräsidiums. Jedes verunglückte Kind ist eines zu viel. Vor diesem Hintergrund führt die Polizei Recklinghausen auch in diesem Jahr gezielte Schulwegsicherung im Bereich der Schulen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop durch.

Von Mittwoch, 28. August bis zum Freitag, 13. September, überwachen die Beamten nicht nur Schulwege. Sie geben Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern Tipps, wie sie die Schule sicher erreichen können. Die Polizei überprüft auch die Verkehrssicherheit der Fahrräder. In den nachfolgenden Wochen ahnden die eingesetzten Beamten erkannte Verkehrsverstöße, um auch "Uneinsichtige" zur Änderung ihrer Verhaltensweise zu bewegen.

Da Eltern ihre Lieblinge auch im Auto zur Schule bringen, kontrollieren die Beamten im Rahmen der Schulwegsicherung ebenfalls die Gurtanlegepflicht und die Nutzung der Kindersitze. Eine weitere Maßnahme, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, ist das Planen eines "sicheren Schulwegs" und die Ausstattung mit passender Kleidung. Mit Blick auf die dunklen Jahreszeiten sollen Kinder helle Kleidung mit lichtreflektierenden Applikationen oder Aufnähern tragen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auf Schulkinder Rücksicht zu nehmen. Insbesondere in Bereichen der Schulen wird die Polizei verstärkt die Geschwindigkeiten überprüfen.

Allen Schülerinnen und Schülern wünscht die Polizei Recklinghausen einen guten Start ins neue Schuljahr und hofft auf so wenig wie möglich gefährliche Situationen auf dem Schulweg im kommenden Schuljahr.

