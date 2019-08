Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 16:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer 36-jährigen Autofahrerin aus Datteln und einem 56-jährigen Motorradfahrer aus Recklinghausen. Beide fuhren hintereinander auf dem Bruchweg. Die 36-Jährige musste verkehrsbedingt halten und beabsichtigte nach links in die Wildermannstraße abzubiegen. Beim Anfahren fuhr der Motorradfahrer links an ihr vorbei, es kam zum Zusammenstoß. Beim anschließenden Sturz verletzt sich der 56-Jährige leicht, er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Es entstand 4.500 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen.

