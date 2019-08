Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Indoor-Spielplatz brennt komplett ab

Recklinghausen (ots)

Kurz vor 11 Uhr wurde ein Großbrand in Recklinghausen an der Hochstraße, im Stadtteil Grullbad, gemeldet. Die Halle eines Indoor-Spielplatzes brannte in voller Ausdehnung. Nach aktuellen Erkenntnissen konnten alle Menschen das Gebäude unverletzt verlassen. Die Rauchsäule war bis weit über die Stadtgrenzen hinaus zu sehen. Während der Löscharbeiten mussten die Theodor-Körner-Straße, Dieselstraße, Feldstraße und Hochstraße gesperrt werden. Die Sperrungen sind noch nicht komplett aufgehoben. Ein benachbarter Supermarkt wurde vorsichtshalber geräumt. Auf der nahegelegenen A43 konnte der Verkehr weiter rollen - auch der Schienenverkehr war nicht beeinträchtigt. Bei dem Einsatz war ein Polizeihubschrauber in der Luft. Die Arbeiten am Brandort sind noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht bei den Löscharbeiten. Außerdem soll sich eine Anwohnerin mit Atembeschwerden selbstständig in ein Krankenhaus begeben haben und das Krankenhaus aber auch bereits wieder verlassen haben. Nach ersten Schätzungen geht der Schaden in die Millionen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

