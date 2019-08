POL-RE: Recklinghausen: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter einen Baustellencontainer am Lansingfeld auf. Der Container wird als Lagerraum für Baumaterialien genutzt. Die Täter flüchteten mit Edelstahl-Teilen als Beute. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Recklinghausen

Erst am Mittwoch hat ein Geschädigter den Einbruch in sein Restaurant bemerkt. Der Einbruch hat im Zeitraum zwischen dem 08.08. und dem 21.08. stattgefunden. Unbekannte Täter hebelten den Hintereingang des Lokals an der Liebfrauenstraße auf. Die Täter entwendeten zahlreiche Lebensmittel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

